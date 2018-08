Beroep afgewezen: Servisch gezin in gesloten centrum wordt gerepatrieerd Redactie

21 augustus 2018

20u57

Bron: Belga 0 Het beroep van het Servische gezin dat in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel opgesloten zit, is afgewezen. Het gezin kan en zal worden gerepatrieerd, meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen.

De opvang van uitgeprocedeerde gezinnen in een afgesloten deel van de site in Steenokkerzeel is sinds begin augustus mogelijk. Er kunnen tot vier gezinnen opgevangen worden. Ze kunnen er tot een maand opgesloten blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst voorbereidt.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft zopas een uitspraak gedaan in het dossier. De Raad volgt de Dienst Vreemdelingenzaken en heeft de vraag tot schorsing verworpen, aldus Francken.

UDN-beroep Servisch gezin. RVV volgt mijn Dienst Vreemdelingenzaken. Repatriëring kan plaatsvinden. Theo Francken(@ FranckenTheo) link