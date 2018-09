Bernard Wesphael vangt bot: hij krijgt geen schadevergoeding van de Belgische staat ADN

18 september 2018

07u41

Bron: Belga 0 Voormalig Waals parlementslid Bernard Wesphael heeft zijn proces tegen de Belgische staat verloren. Wesphael vroeg een schadevergoeding, nadat het hof van assisen in Bergen hem in 2016 vrijsprak voor doodslag op zijn echtgenote Véronique Pirotton. Dat schrijven de SudPresse-kranten.

Pirotton werd in 2013 dood aangetroffen in een hotelkamer in Oostende. Het voormalig Waals parlementslid vond dat het gerecht ten onrechte 'betrapping op heterdaad' had ingeroepen. Zo kon hij ingerekend worden, zonder groen licht van het Waals parlement - Wesphael genoot onschendbaarheid als volksvertegenwoordiger. Hij eiste 50.000 euro schadevergoeding van de Belgische staat.

In de rechtszaak voor de schadevergoeding oordeelt de rechtbank van eerste aanleg in Brussel nu dat er wel degelijk sprake was van ontdekking op heterdaad. Daardoor was zijn arrestatie gerechtvaardigd en vangt Wesphael bot voor een schadevergoeding.



In de krant reageert de vroegere Ecolo-politicus "verbijsterd" op de uitspraak. Hij heeft ook nog een administratieve procedure lopen voor een schadevergoeding wegens zijn 10 maanden opsluiting.