Bernard blaast maar liefst 7 keer positief op één avond maar blijkt toch nuchter te zijn: “Ik heb al 3 weken niets gedronken” KVDS

Een man uit de regio van Brussel heeft gisteravond maar liefst 7 keer positief geblazen bij twee alcoholcontroles. Hoewel hij niet de eerste was die bij een positieve test volhield dat hij écht niets gedronken had, bleek hij wél de waarheid te vertellen.

De eerste keer dat Bernard aan de kant werd gezet, was op de Keizer Karellaan in Brussel. Hij was toen nog goedgezind. “Laat me maar blazen, ik ben zeker in orde”, zei hij volgens de Waals krant La Dernière Heure vrolijk aan de politie-inspecteurs van dienst.

Neus

Maar dat was niet wat het samplingtoestel aangaf waarmee hij de prétest aflegde. Zulke toestellen worden sinds enkele jaren door de politie gebruikt en vervangen volgens Vias - het vroegere Instituut voor Verkeersveiligheid - ‘de neus van de agent’. Het gaf aan dat Bernard positief was.





Tot vier keer toe mocht de man de test opnieuw doen en elke keer was het resultaat hetzelfde. “Dat is onmogelijk, ik heb al drie weken helemaal niets gedronken”, stamelde hij onder de kritische blikken van de agenten, die vroegen of hij zeker ook geen drankpralines had gegeten. Uiteindelijk bleek een echte ethylotest of ademanalyse de man na een kwartier gelijk te geven en mocht hij vertrekken met een BOB-sleutelhanger.

Enkele minuten later werd hij echter opnieuw aan de kant gezet aan het Jubelpark en speelde het hele tafereel zich opnieuw af. De prétest gaf deze keer tot twee keer toe aan dat de man positief was. En weer bleek volgens de daaropvolgende ethylotest dat de man nuchter was.

Volgens woordvoerder Stef Willems van Vias is het de eerste keer dat hij zoiets hoort. “Een prétester is eigenlijk gewoon een schiftingsmiddel. Hij geeft aan dat er alcohol gedetecteerd wordt, maar niet hoeveel exact. Een ademanalysetoestel geeft wél aan hoevéél alcohol er in het bloed zit. In die zin hoeft de man niet bang te zijn voor een boete, want de ethylotest was duidelijk.”

Oorzaak

Wat de oorzaak kan zijn van de zeven valse tests? “Dat is gissen”, aldus Willems. “Misschien gaat het om een slecht lot van samplingtoestellen die toevallig in dezelfde politiezone terecht zijn gekomen. Maar we hebben ook al gehoord dat bijvoorbeeld sigarettenrook een vals positief resultaat kan opleveren. Het belangrijkste is dat de uiteindelijke ademanalyse duidelijk was.”