Berichtjes sturen en selfies maken: bijna 20 procent van de jonge bestuurders vindt het moeilijk niet te gsm’en achter het stuur AW

08 januari 2020

15u46

Bron: Vias, Belga 0 Meer dan 16 procent van de jonge automobilisten vindt het nodig om berichtjes of foto’s op sociale media te plaatsen terwijl ze achter het stuur zitten. Dat blijkt uit een enquête van het verkeersinstituut Vias.

Met jonge bestuurders doelt Vias op chauffeurs die 18 tot 35 jaar oud zijn. Het verkeersinstituut stelde 6.000 Belgen vragen omtrent het smartphonegebruik tijdens het rijden. Daarvan gaf één op zes (16,67 procent) toe dat ze de afgelopen maand al rijdend berichten stuurden of foto’s op sociale media postten, en één op acht (12,5 procent) nam zelfs een selfie of maakte een video achter het stuur. Nog eens 20 procent van de jongeren zei mails of berichten gelezen te hebben achter het stuur. Dat is twee keer meer dan de bestuurders tussen 35 en 54 jaar.

“We zien dat jonge mannen vaak meer betrokken zijn dan vrouwen en ook dat de Brusselse autobestuurders vaker gsm’en achter het stuur”, vertelt Karin Genoe, CEO van Vias. Problematisch want “de gsm gebruiken vormt een risico dat vergelijkbaar is met rijden onder invloed van 0,8 promille alcohol”.

“Wagen in, gsm uit”

Om die reden lanceert Vias, in samenwerking met Baloise Insurance, een nieuwe campagne: “Wagen in, gsm uit”. De hoofdrolspeelster in het bijbehorende televisiespotje is wereldkampioene turnen Nina Derwael.

De nieuwe campagne en het televisiespotje worden morgen gelanceerd op nationale televisie. De turnkampioene neemt daarin haar gsm op wanneer een vriendin belt tijdens haar oefening op de brug met ongelijke leggers, maar door de afleiding valt ze eraf. De boodschap is dat er op de weg geen mat is om de val op te vangen.

De campagne zal ook via sociale media verspreid worden met de hashtag #AltijdAlert en is zichtbaar op het Autosalon.

Vandaag trapt wereldkampioene @ninaderwael onze campagne #AltijdAlert af! Vind jij ook dat #gsm'en en #autorijden niet samengaan? Deel dan onze video! https://t.co/U3qXLlyqT5 #verkeersveiligheid pic.twitter.com/HI0ZhfSppm Altijd_Alert(@ Altijd_Alert) link