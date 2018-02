Berichtenapp Telegram opnieuw beschikbaar bij Apple ep

02 februari 2018

14u37

Bron: Belga 0 Nog geen dag nadat Apple de populaire berichtenapp Telegram uit zijn App Store had verwijderd, is de toepassing daar alweer beschikbaar. Apple had de app weggehaald wegens verspreiding van "ongewenste inhoud".

Telegram-oprichter Pavel Durov had in een reactie gezegd dat bescherming geïnstalleerd zou worden en dat de app daarna opnieuw beschikbaar zou zijn. Het is niet duidelijk welke bescherming Telegram precies heeft ingevoerd. Apple communiceert niet over de zaak.

Telegram lag in het verleden al meermaals onder vuur vanwege de verspreiding van terreurpropaganda op de toepassing. De applicatie is populair omdat de berichten versleuteld worden en zo niet op te sporen zouden zijn voor de autoriteiten.