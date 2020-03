Bericht over helikopters die desinfecterende middelen spuiten, is fake news ttr

23 maart 2020

10u39 46 Op sociale media circuleren veel valse berichten over de bestrijding van het coronavirus. Via WhatsApp doet momenteel een nepbericht de ronde over helikopters die desinfecterende middelen spuiten. “Raadpleeg altijd de officiële informatie van de overheid of de woordvoerders van de overheidsinstellingen, zoals Marc Van Ranst en Steven Van Gucht”, klinkt het bij de overheid.

“Vanavond vanaf 23u40 mag niemand op straat zijn. Deuren en ramen moeten gesloten blijven omdat 5 helikopters desinfecterende middelen in de lucht spuiten om het coronavirus uit te roeien”, aldus het bericht dat de laatste uren de ronde doet op sociale media. Dit bericht is nep.

Ook het bericht dat je geen leidingwater mag drinken is niet waar. “Hoewel persistentie in drinkwater mogelijk is, is er wel degelijk geen bewijs van surrogaatmenselijke coronavirussen dat ze aanwezig zijn in oppervlakte- of grondwaterbronnen of worden overgedragen door verontreinigd drinkwater”, zo staat in een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te lezen. Het document dateert van 19 maart 2020.

Eerder dook ook al een valse video op van een colonne legervoertuigen in de buurt van Brussel om hulp te bieden in de bestrijding van het coronavirus.

Het Nationaal Crisiscentrum verzamelt alle essentiële info over Covid-19 op de website www.info-coronavirus.be en mensen met vragen kunnen ook bellen naar het gratis nummer 0800 14 689. Daarnaast zorgen ook de verschillende overheden en de gemeenten via hun kanalen voor correcte informatie over de maatregelen die de verdere verspreiding van het virus moeten tegengaan.

