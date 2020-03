Bergense universiteit kan nu ook testen op coronavirus WDw

24 maart 2020

10u34

Bron: Belga 0 De universiteit van Bergen (UMons) beschikt nu ook over een platform om te testen op het coronavirus.

De universiteit zal de methode die uitgewerkt werd door de universiteit van Namen gebruiken. Op die manier zullen in Bergen elke dag meer dan 400 tests uitgevoerd kunnen worden. "Dit platform, het eerste in Henegouwen, is zeer goed nieuws, want onze provincie blijkt een van de grootste haarden van verspreiding", aldus het persbericht van de universiteit.

Maandag meldde de FOD Volksgezondheid tijdens de dagelijkse persbriefing dat er in ons land al zowat 30.000 tests afgenomen zijn, of per dag 2.000 à 2.500. De test laat toe om in minder dan 24 uur na te gaan of een staal al dan niet positief is. De tests beginnen zodra de universiteit beschikt over de nodige accreditatie van de federale overheid.

