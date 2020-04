Bereken je tuinscore en krijg tips met online platform Mijn Tuinlab AH

24 april 2020

12u42

Bron: Belga 0 Natuurpunt, Kenniscentrum tuin+ van de Erasmushogeschool Brussel en KU Leuven lanceren samen het online platform Mijn Tuinlab. Via het platform kan je eenvoudig je tuinscore berekenen, waarna je tips en tuinprojecten op maat ontvangt.

Met Mijn Tuinlab ga je op onderzoek in je eigen tuin. Na berekening van je tuinscore ontvang je tips en projecten op maat om van je tuin een gezonde plek te maken. Zo help je de wetenschap en kom je te weten wat jouw tuin kan doen voor de omgeving. In totaal nemen de Vlaamse privétuinen zo'n negen procent van het grondgebied Vlaanderen in.

Mensen voelen zich vaak machteloos als het gaat over klimaatverandering en biodiversiteit. Maar als je een tuin hebt, kan je al een verschil maken.” Paul Verschueren, Kenniscentrum tuin+

“We willen graag dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan Mijn Tuinlab aangezien de oppervlakte aan tuinen in Vlaanderen veel groter is dan de oppervlakte aan beschermd natuurgebied”, stelt Paul Verschueren van Kenniscentrum tuin+. “Mensen voelen zich vaak machteloos als het gaat over klimaatverandering en biodiversiteit. Maar als je een tuin hebt, kan je al een verschil maken.”

Je kan je tuinscore berekenen op www.mijntuinlab.be.