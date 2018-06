Bereik van openbare omroep VRT daalt zowel via radio als tv HR

14 juni 2018

16u14

Bron: Belga 3 Het dagelijks bereik van de VRT via haar radio- en tv-zenders is vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag dat Belga kon inkijken. Het aantal surfers op de VRT-websites ging wel de hoogte in. De openbare omroep boekte vorig jaar een winst van 64 miljoen euro.

De VRT bereikte in 2017 dagelijks 2.964.195 luisteraars via haar radiokanalen. Een jaar eerder was dat nog 3.097.754. De televisiezenders bereikten dagelijks 2.755.523 kijkers, tegenover 2.770.761 in 2016. Het aantal surfers ging wel fors de hoogte in, van 918.254 tot 1.070.174.

Het marktaandeel van de radiozenders daalde van 64,1 procent tot 63,7 procent. Radio 2 ging erop vooruit, maar alle andere radiozenders van de VRT zagen hun aandeel dalen. De waardering van de netten blijft wel goed. Het marktaandeel van de tv-zenders liep terug van 39,3 procent tot 37,1 procent. Vooral Eén verloor marktaandeel. 12,3 procent van de programma's werd vorig jaar uitgesteld bekeken.

De VRT haalt wel nog steeds de bereikcijfers die zijn opgelegd in de beheersovereenkomst. De omroep moet volgens de beheersovereenkomst 85 procent van de totale bevolking in Vlaanderen bereiken. Dat doel werd in 2017 ruimschoots gehaald. De VRT bereikte 89,5 procent van de mannen en 89,2 procent van de vrouwen. Van de nieuwe Vlamingen wordt 83,1 procent bereikt. 71 procent van de Vlamingen heeft vertrouwen in de VRT.

Winst: 64 miljoen euro

Wat de financiële resultaten betreft boekte de VRT een winst van 64 miljoen euro, waarvan 59 miljoen door de verkoop van het gebouw. De omroep wijst er in haar jaarverslag op dat, door het opgelegde besparingstraject, de werkingsmiddelen niet werden geïndexeerd. Voor de personeelskosten werd een bovengrens opgelegd. Het personeelsbestand daalde van 2.116 voltijds equivalenten in 2016 tot 2.107 in 2017.