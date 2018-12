Beperkte opkomst gele hesjes in Brussel: vreedzame betoging zonder incidenten LVA ADN bvb

15 december 2018

05u17

Bron: Belga 33 De betoging vandaag van de gele hesjes in Brussel is afgelopen. Voor het eerst kwam het niet tot confrontaties met de politie en verliep het protest vreedzaam. De ordediensten waren massaal aanwezig, zelfs talrijker dan de gele hesjes. Het was de derde keer dat de gele hesjes in Brussel neerstreken, maar in tegenstelling tot de vorige keren was de opkomst zeer beperkt. Na een kleine tocht van het kruispunt aan Kunst-Wet naar het Luxemburgplein werd de manifestatie ontbonden. Bij de twee vorige betogingen kwam het tot confrontaties met de politie.

Een honderdtal gele hesjes kwam uiteindelijk vandaag samen in Brussel om de te hoge belastingen aan te klagen en hun onvrede te uiten over de huidige regering. De opkomst was beduidend minder groot dan de afgelopen weken en de oproerpolitie was in grote getale aanwezig om enige onrust in de kiem te smoren.

De betoging van de gele hesjes begon met enige onvrede. De bijeenkomst van de gele hesjes was eerst gepland op het Luxemburgplein, maar dat werd in laatste instantie verboden. Een groep gele hesjes van ongeveer 100 personen verzamelde zich dan maar aan het kruispunt van Kunst-Wet, met spandoeken met opschriften “MR en PS zijn gelijk. Bestrijd het systeem” en “working class heroes”. Uiteindelijk werden ze toch nog in stoet en onder zware politiebegeleiding geëscorteerd naar het Luxemburgplein.

Even leek het protest daar dood te bloeden, maar de menigte dikte na enige tijd opnieuw aan. Op voorwaarde dat alles vreedzaam verliep en onder streng toezicht van vele politieagenten mochten de gele hesjes dan toch aan een tocht door enkele Brusselse straten beginnen en konden ze even het kruispunt van de Kunstlaan met de Belliardstraat bezetten. Omstreeks 16 uur eindigde de vreedzame tocht opnieuw op het Luxemburgplein en trokken de gele hesjes weer naar huis.

De politie was zichtbaar aanwezig om de betoging niet uit de hand te laten lopen. Vorig weekend hield de Brusselse politie in totaal 450 betogers administratief aan en werden nog eens tien betogers gerechtelijk aangehouden. De politie was toen ook massaal aanwezig en kon de menigte vastzetten op de Brusselse kleine ring. “Geweld is niet de oplossing, maar het systeem lokt dit wel uit. De leugens van het systeem zijn gewelddadig”, stelt een woordvoerder van de gele hesjes.

De politie van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene raadt iedereen af om met de wagen naar het centrum van Brussel te komen, want er wordt wel opnieuw verkeershinder verwacht.

