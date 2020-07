Beperkt uitvoerverbod van geneesmiddelen houdt wel stand voor Grondwettelijk Hof ISA

16 juli 2020

16u22

Bron: Belga 0 Groothandelaars van geneesmiddelen ondervinden geen moeilijk te herstellen of ernstig nadeel door het beperkte verbod op de uitvoer van geneesmiddelen dat de federale regering heeft ingevoerd. Dat oordeelt het Grondwettelijk Hof, nadat het vorig jaar wel het algemeen uitvoerverbod op geneesmiddelen nietig had verklaard.

De Kamer keurde in maart vorig jaar een wet goed waardoor Belgische groothandelaars en verdelers geen geneesmiddelen meer mochten uitvoeren naar het buitenland. Bedoeling was om de steeds vaker voorkomende tekorten aan bepaalde geneesmiddelen op de Belgische markt tegen te gaan, maar het Grondwettelijk Hof vond die maatregel niet geschikt. Van de werkelijk onbeschikbare geneesmiddelen wordt maar "een zeer marginaal percentage ook effectief uitgevoerd", redeneerde het Hof. Dat de tekorten het gevolg waren van uitvoer, was dus niet bewezen.

De wetgever gooide het roer daarop om. Een uitvoerverbod kan nog worden opgelegd, maar enkel wanneer er een tekort aan een bepaald geneesmiddel wordt vastgesteld. De Belgische uitvoerders en groothandelaars trokken daarop opnieuw naar het Grondwettelijk Hof, net als apothekers gevestigd in Congo en Rwanda en burgers van België en Duitsland. Volgens hen zou het uitvoerverbod alsnog leiden tot hogere prijzen en geneesmiddelentekorten.

Verschillend

Maar het Grondwettelijk Hof gaat daar niet op in. De nieuwe regeling is niet identiek aan de vorige, en heeft ook geen gelijkaardige draagwijdte, vindt het Hof. Het gaat namelijk niet langer om een algemeen uitvoerverbod, maar enkel om de mogelijkheid een specifiek exportverbod op te leggen wanneer wordt vastgesteld dat een bepaald geneesmiddel onbeschikbaar is, klinkt het.

Het loutere risico een financieel verlies te lijden, volstaat niet om te spreken van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel

Daarnaast is er geen sprake van een moeilijk te herstellen en ernstig nadeel voor de exporteurs en groothandelaars, net omdat de medicijnen waarvoor de Belgische markt met een tekort kampt slechts een marginaal deel uitmaken van de uitgevoerde geneesmiddelen. “Het loutere risico een financieel verlies te lijden, volstaat niet om te spreken van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel", klinkt het.