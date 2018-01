Beperkt treinverkeer tussen Schaarbeek en Brussel-Noord door gaslek Redactie

24 januari 2018

10u22

Bron: Belga 1

De Vilvoordselaan in Brussel is om iets voor half elf woensdagmorgen weer opengesteld voor verkeer, meldt de Brusselse politie op Twitter. Door een gaslek was de weg een uur daarvoor afgesloten. De Vilvoordselaan was afgesloten ter hoogte van de Van Praettunnel, met files tot gevolg.

Ook het treinverkeer ondervindt hinder door de gaslek. Om 9.30 uur meldde Infrabel dat het treinverkeer tussen de stations Brussel-Noord en Schaarbeek stilgelegd werd op bevel van de politie. Wat later werd het grootste deel van de sporen weer vrijgegeven. Het treinverkeer kon hernemen, maar verloopt nog steeds zwaar verstoord.

Volgens Sibelga heeft een aannemer een middendrukgasleiding beschadigd, dichtbij de verbrandingsinstallatie van Brussel.