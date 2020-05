Beperkt sociaal contact weer mogelijk: bezoek van maximaal vier mensen toegelaten kv

10 mei 2020

05u21

Bron: Belga 0 Door de afbouw van de coronamaatregelen, mag elk huishouden, dat zijn de personen die onder hetzelfde dak wonen, vanaf vandaag tot vier bezoekers ontvangen. Je moet dan wel steeds met dezelfde vier mensen afspreken. Er wordt bovendien aangeraden om je te beperken tot vier mensen van hetzelfde huishouden.

De Nationale Veiligheidsraad had woensdag beslist om beperkt sociaal contact weer mogelijk te maken. Voortaan mag elk gezin tot vier mensen ontvangen. Het moet wel steeds gaan om dezelfde mensen, die bovendien niet meer met andere mensen kunnen afspreken.

Er zijn geen beperkingen qua afstand. "Iemand gaan bezoeken die u dierbaar is, zien we als een essentiële verplaatsing", verklaarde premier Sophie Wilmès na afloop van de Veiligheidsraad.



Viroloog Steven Van Gucht benadrukte vrijdag tijdens de persconferentie van het crisiscentrum dat het aangeraden is om niet met vier mensen van verschillende huishoudens af te spreken. "Kies bij voorkeur voor mensen uit het hetzelfde gezin", zo verklaarde hij. "Anders wordt het netwerk in één keer enorm uitgebreid, en zullen de mogelijkheden voor het virus om zich te verspreiden sterk toenemen.”

De beperkte uitbreiding van het netwerk maakt het bovendien eenvoudiger om in het geval van een besmetting de contacten op te sporen.

Vrijdag volgde ook nog de publicatie van de nieuwe regels in het Staatsblad. Zo is verduidelijkt dat wie alleen op bezoek gaat, ook zijn huisgenoten tot de nieuw gevormde 'groep' verbindt. En onder een 'huishouden' wordt de personen die onder hetzelfde dak wonen verstaan.

Tijdens het bezoek moeten nog altijd de basisregels tegen het coronavirus gerespecteerd worden. Afstand houden en handhygiëne blijven dus cruciaal. Als de afstand niet gerespecteerd kan worden, is een mondmasker aangeraden. Bovendien wordt het bezoek best buiten, in de tuin of op het terras, ontvangen als dat mogelijk is.

Zo lang die regels gerespecteerd worden, is bijvoorbeeld het bezoeken van grootouders toegelaten. Maar het is niet de bedoeling om hen in te schakelen om op kinderen te passen.

De aangepaste regeling maakt vandaag ook een bezoek voor Moederdag mogelijk. Vanaf maandag mogen, onder voorwaarden, ook de winkels weer de deuren openen.