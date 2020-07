Beperkt kraambezoek komt er: “Het was lang een heksenketel” TTR

06 juli 2020

12u16 6 Het kraambezoek wordt wel degelijk beperkt. De Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie heeft haar richtlijnen overgemaakt aan de ziekenhuizen. “Het is vele jaren een heksenketel geweest op de materniteit”, klinkt het.

Heel wat ziekenhuizen overwegen om het kraambezoek in de materniteit te beperken of zelfs volledig te verbieden. Uit de richtlijnen blijkt nu dat de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie achter de beperking van het bezoek aan kersverse mama’s op de kraamafdeling staat. Ze stelde richtlijnen op die nu zijn overgemaakt aan de ziekenhuizen. Dwingend zijn ze niet, maar ze worden meestal wel gevolgd door de leden, klinkt het.

Door de coronacrisis was bezoek op de kraamafdeling fel teruggeschroefd. Zowel de mama’s als de ziekenhuizen hebben daarvan de positieve effecten gemerkt. “De baby’s zijn veel rustiger, de borstvoeding loopt beter en de moeder recupereert sneller als ze niet met bezoek overrompeld wordt. Het is vele jaren een heksenketel geweest op de materniteit. Bovendien organiseren veel koppels nadien nog een babyborrel waar ze iedereen zien”, zegt gynaecoloog Johan Van Wiemeersch. “Het is moeilijk te beslissen wie wel of niet mag komen, maar één ding is zeker: de partner mag doorlopend aanwezig zijn.”

De Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie laat ziekenhuizen zelf beslissen hoe strikt ze de richtlijnen interpreteren. “Sommigen zullen het bezoek misschien beperken van 17 uur tot 19 uur, maar we vragen onze leden alvast niet aan ‘opbodpolitiek’ te doen. We hopen dat ziekenhuizen binnen dezelfde regio gelijke afspraken kunnen maken zodat er geen strijd ontstaat.” Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt meldde eerder al dat ze eraan denken om van de materniteit een gesloten afdeling te maken, zoals nu al het geval is in de Scandinavische landen.

