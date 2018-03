Benzine wordt morgen opnieuw duurder dan diesel TTR

30 maart 2018

10u12

Bron: Belga 0 De maximumprijs van benzine gaat morgen omhoog. Daarmee wordt benzine opnieuw duurder dan diesel.

Wie benzine 95 E10 tankt, betaalt vanaf morgen maximaal 1,476 euro per liter. Dat is ruim 5 cent per liter meer dan vandaag, zo meldt de federale overheidsdienst Economie.

De maximumprijs van diesel sprong vorige week voor het eerst boven die van benzine 95 E10. Dat is een bewuste keuze van de regering om het wagenpark in ons land te "vergroenen". Via het zogenaamde cliquetsysteem worden prijsdalingen van diesel voor de helft omgezet in accijnsverhogingen.

Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,535 euro per liter, voor 98 E10 is dat 1,543 euro per liter.