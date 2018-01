Benzine woensdag tot 1,8 procent duurder SI

10u26

Bron: Belga 23 ThinkStock Door indexeringen van onder meer opslagbijdragen en accijnzen gaan de maximumprijzen voor benzine woensdag in een klap met 1,5 tot 1,8 procent de hoogte in. Op een tankbeurt van 50 liter scheelt dat 1 tot 1,30 euro. De prijs voor diesel stijgt ook, maar beperkter.

De maximumprijs voor Benzine 95 E10 stijgt met 0,021 euro tot 1,44 euro per liter. Dat is een toename met 1,48 procent. Voor een liter Benzine 98 E10 zullen pomphouders vanaf woensdag maximum 1,518 euro mogen aanrekenen. Dat is een prijsstijging van 0,027 eurocent of 1,81 procent. Daarmee komen die prijzen ongeveer terug op het niveau van enkele weken geleden.

Ook diesel wordt duurder. De prijs was zaterdag al met 2 eurocent per liter gestegen, nu komt er nog 0,9 eurocent bij. De maximumprijs aan de pomp komt daarmee op 1,401 euro per liter te liggen. Dat is het hoogste niveau sinds begin oktober 2014.

Stookolie wordt ook een heel klein beetje duurder woensdag: bij bestellingen vanaf 2.000 liter komt er 0,07 eurocent bij tot 0,621 euro per liter.