Benzine vanaf morgen nog duurder

bvb

24 mei 2018

10u35

Bron: Belga

0

Benzinerijders moeten vanaf morgen opnieuw wat dieper in hun portemonnee tasten: de maximumprijs voor benzine 95 E10 stijgt dan naar 1,5410 euro per liter: 1,4 cent per liter erbij. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.