Benzine tanken wordt morgen opnieuw iets duurder FVI

12 juli 2019

10u45

Bron: Belga 0 Vanaf morgen kost een liter benzine 95 E10 maximaal 1,54 euro per liter, goed voor een stijging met 4 cent. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Wie de wagen volgooit met benzine 98 (E5), betaalt dan maximaal 1,575 euro (+3,9 cent).

De hogere prijzen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en/of van de biocomponenten die inherent zijn aan hun samenstelling(en) op de internationale markten.

Benzine weer duurder dan diesel

Voor het eerst in een jaar zit de prijs van benzine opnieuw op hetzelfde niveau als die van diesel. Aan sommige pompen is diesel zelfs alweer goedkoper en loopt het verschil al op tot bijna 10 cent per liter. In november vorig jaar was benzine nog 13 cent goedkoper.

Dat was opmerkelijk, omdat diesel jarenlang de goedkoopste brandstof was - tot een accijnsverhoging daar in juli vorig jaar verandering in bracht. Sinds enkele maanden is de prijs van de benzine echter beginnen te stijgen, terwijl die van diesel min of meer gelijk bleef.