Benzine tanken weer goedkoper JG

25 maart 2020

10u54

Bron: Belga 4 Benzine tanken wordt vanaf donderdag weer wat goedkoper. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Een liter benzine 95 (E10) mag vanaf donderdag nog maximaal 1,1420 euro per liter kosten, een daling met 4 eurocent. De prijs van benzine 98 (E5) zakt met 3,6 eurocent tot 1,2050 euro per liter.

De brandstofprijzen zijn al langer aan het dalen door de coronacrisis. Doordat het economische leven en de luchtvaart stilvallen, is er onder meer minder vraag naar olie.

Aan de pomp is de benzineprijs op een aantal plaatsen al onder de magische grens van 1 euro gezakt. Dat is onder meer het geval in Sint-Niklaas en in Beveren.