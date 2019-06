Benzine morgen wat goedkoper ADN

12 juni 2019

10u54

Bron: Belga 8 Benzine tanken wordt morgen goedkoper, blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie.

De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) daalt met 2,6 cent per liter tot 1,4710 euro. Voor een liter benzine 98 (E5) gaat er 2,8 cent per liter af en bedraagt de nieuwe maximumprijs 1,5090 euro per liter. Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.