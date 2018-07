Benzine, diesel en stookolie vanaf morgen duurder KVDS

02 juli 2018

10u08

Bron: Belga 0 Benzine wordt morgen een tiende van een een eurocent duurder aan de pomp. De maximumprijs van diesel met 3 cent. Ook de prijs van stookolie stijgt enkele centen. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Benzine 95 E10 zal vanaf morgen maximaal 1,512 euro per liter kosten en de maximumprijs van super 98 gaat naar 1,596 euro per liter (+0,1 cent). De dieselrijders zullen een tankbeurt 3 cent duurder zien worden: de maximumprijs komt dan op 1,541 euro per liter.

Bij stookolie komt er 3,46 cent bij. Bij bestellingen van meer dan 2.000 liter gaat de maximumprijs naar 0,715 euro per liter, bij kleinere bestellingen naar 0,7425 euro.

Er zijn twee redenen voor de prijsstijgingen. Enerzijds de schommelingen van de prijs van de olieproducten en biocomponenten op de internationale markten, anderzijds de trimestriële indexering van de bijdrage voor de opslag en het beheer van de strategische olievoorraden.