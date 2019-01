Benoît Lutgen stapt op als voorzitter van cdH ARA kg

15 januari 2019

23u10

Bron: Le Soir, Belga 0 Benoît Lutgen stopt als partijvoorzitter van cdH. Dat kondigt hij aan in een interview met Le Soir. Een opmerkelijke zet, op 4 maanden van de verkiezingen. De komende weken vindt een interne verkiezing plaats om een opvolger aan te duiden.

“Niemand heeft me dit gevraagd, dit is wat ik wil”, aldus Lutgen, die ook burgemeester van Bastenaken is. Normaal liep zijn mandaat pas af na de verkiezingen, maar Lutgen vindt het nu een goed moment om de fakkel door te geven.

Nochtans doet zijn partij het slecht in de peilingen. Lutgen zegt zijn opvolger de kans te willen geven om zelf de lijsten samen te stellen en te kiezen aan wie hij een eventuele ministerpost geeft. Die opvolger wordt allicht voormalig Waals vicepremier Maxime Prévot, die ook burgemeester van Namen is.

Meer over Benoît Lutgen

politiek