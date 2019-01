Benoît Lutgen stapt op als voorzitter cdH, maar benadrukt dat hij zich politiek volledig blijft engageren ARA kg

16 januari 2019

09u10

Bron: Le Soir, Belga 0 Benoît Lutgen bevestigt op twitter dat hij afscheid neemt als voorzitter van de Franstalige partij cdH. Tegelijk zegt hij dat hij zich volledig blijft engageren “als militant, burgemeester en parlementslid”.

“Het stokje doorgeven op het juiste moment, dat is vertrouwen hebben in de toekomst”, zegt Lutgen via Twitter. “Steunend op het collectieve resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, op onze waarden, roep ik de verkiezing uit voor het voorzitterschap van de cdH.”

De interne verkiezingen zouden de komende veertien dagen moeten volgen, zei hij in interviews in verschillende Franstalige media. “Ik blijf me politiek volledig engageren, als militant, burgemeester en parlementslid. Ten dienste van het project, de waarden, het collectief”, besloot de burgemeester van Bastenaken, die ook Kamerlid is. Op het partijbureau in Namen deze voormiddag maakt Lutgen zijn ontslag officieel.

In radio-interviews benadrukte Lutgen vanmorgen dat het algemeen belang moet voorgaan op persoonlijke motieven. “Ik heb me nooit vastgeklampt aan functies of titels”, stelde hij. Lutgen toont zich sereen over zijn opvolging en gelooft dat “sommigen, onder wie Maxime Prévot, klaar staan om de fakkel over te nemen”. Hij prijst de kwaliteiten van de burgemeester van Namen, maar wil hem niet zelf als opvolger aanduiden. “Indien de leden van het cdH iemand anders naar voren schuiven, dan zal ik hen steunen”, luidt het.

Het is voor Lutgen belangrijk dat iemand de functie kan opnemen voor de volgende verkiezingen van 26 mei. “Zo kan de nieuwe voorzitter eventuele onderhandelingen voeren en heeft die de steun van de hele partij voor de volgende legislatuur”. Lutgen blijft ten dienste staan van zijn partij. “Als de nieuwe voorzitter me een rol geeft, dan zal ik die met dezelfde inzet opnemen, ongeacht mijn positie.”

