Benjamin Dalle: “Via chatlijn merken we dat psychische problemen bij jongeren enorm toenemen” SVM

14 mei 2020

14u43

Bron: VTM Nieuws/Belga 2 De exitplannen houden nog altijd te weinig rekening met de behoeften van kinderen en jongeren. Dat zeggen verschillende experts, maar ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). “Via de chatlijn merken we dat de psychische problemen bij jongeren enorm toenemen”, liet hij optekenen in ‘VTM Nieuws’.



“Er worden wel degelijk stappen voor de jeugd gezet”, klonk het. “De opening van de scholen is bijvoorbeeld heel erg belangrijk, maar daarnaast hebben de jongeren vooral nood aan perspectief. Bij deze doe ik een oproep aan de Nationale Veiligheidsraad om bij de volgende vergadering van kinderen een prioriteit te maken. Ze moeten ruimte krijgen om te spelen en zichzelf te zijn.”

Kan er dan geen extra druk komen van zijn partij CD&V, want die zit toch in de veiligheidsraad? “Ja, maar er zitten verschillende regeringen samen en er wordt natuurlijk ook rekening gehouden met het advies van de virologen. Met de jeugdsector ijveren we er nu voor dat skateparken en speelpleintjes opengesteld zouden worden. Kinderen in een sportclub mogen in groepsverband ook weer hun ding doen, maar helaas heeft niet iedereen daar de financiële middelen voor.”

“Liever late ja dan vroege nee”

Vaak zijn jeugdbewegingen ook de eerste sensoren van problemen thuis, denk maar aan intrafamiliaal geweld. Dat valt nu weg, varen we een stuk blind? “Via de chatlijn van jongerentelefoon Awel merken we dat de psychische problemen bij jongeren inderdaad enorm toenemen. Ze zitten soms gewrongen met zichzelf. We hopen het straathoekwerk opnieuw op te starten, zodat face-to-facebegeleiding opnieuw mogelijk wordt”, antwoordde Dalle.

En wat met de zomerkampen? “Het is zoals bij een puberliefde. Liever een late ja dan een vroege nee, de taskforce ‘zomer’ is daar nog mee bezig.”

“Kinderen en jongeren worden vergeten”

Het Vlaams Parlement wil op 28 mei kinderen en jongeren alvast zelf aan het woord laten over hun ervaringen en noden tijdens deze coronacrisis. "Kinderen en jongeren worden vergeten in de exit", zegt Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen). "Wij geven hen de parlementaire micro om hun stem luid te laten klinken. Hun noden en ervaringen moeten centraal staan. We moeten niet alleen praten over kinderen en jongeren, maar vooral praten met hen.”

“Al twee maanden opgesloten”

Sp.a-parlementslid Hannes Anaf staat achter het initiatief van de commissie. "De voorbije weken zijn er tal van oproepen geweest van experten om meer aandacht te besteden aan kinderen en jongeren in de exitstrategie. Ook door de minister, maar voorlopig zonder veel resultaat. Nochtans zien vele kinderen echt af van deze situatie. Er zijn kinderen die al twee maanden opgesloten zitten op een klein appartementje. Economie is belangrijk, maar de ontwikkeling en het welzijn van onze kinderen evenzeer. Hopelijk worden kinderen en jongeren bij de volgende veiligheidsraad echt prioritair behandeld, zodat er ook voor hen perspectieven komen.”

