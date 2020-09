Benjamin Dalle over samenwerking VRT en Streamz: "Vlaming zal geen twee keer betalen voor de VRT-reeksen" HLA

17 september 2020

17u36

Bron: Belga 3 "De Vlaming zal geen twee keer moeten betalen voor VRT-reeksen. Het kan niet de bedoeling zijn dat VRT-producties enkel nog betalend ter beschikking zouden zijn". Dat heeft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen over de rol van de VRT in het streamingsplatform Streamz.

Eerder deze maand werd het Vlaamse streamingplatform Streamz gelanceerd, een joint-venture tussen Telenet en DPG Media. De openbare omroep VRT is niet ingestapt in de joint-venture, maar wil wel via licentieovereenkomsten samenwerken met het platform. In de commissie Media kreeg Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdag vragen van Karin Brouwers (CD&V), Stephanie D'Hose (Open Vld), Katia Segers (sp.a) en Tine Van den Brande (Groen). Die vragen gingen vooral over de rol van de VRT in het hele Streamz-verhaal en over de toekomst van het eigen VRT.NU-platform van de openbare omroep.

Minister Dalle noemt de oprichting van Streamz een "mijlpaal in de Vlaamse televisiegeschiedenis". Volgens hem zal de VRT samenwerken via licentieovereenkomsten. Dat is op zich niet nieuw, want de openbare omroep werkte nu ook al op die manier samen met de voorganger van Streamz, Telenet Play.



Volgens Dalle zijn er tussen de VRT en Streamz voorlopig enkel afspraken gemaakt voor bestaande VRT-titels. Bedoeling is dat de VRT en Streamz opnieuw in overleg gaan over de verdere samenwerking rond andere bestaande en nieuwe programma's. Daarnaast werden er afspraken gemaakt omtrent een duidelijke branding van de reeksen met logo's en namen van de VRT-merken.

De VRT moet er zijn voor alle Vlamingen. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat VRT-reeksen enkel nog betalend ter beschikking zouden zijn Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V)

De CD&V-minister hamert wel op het belang van het universele bereik van de VRT. "De VRT moet er zijn voor alle Vlamingen. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat VRT-reeksen enkel nog betalend ter beschikking zouden zijn". Alle VRT-programma's zullen dus op een bepaald moment gratis beschikbaar zijn. "De Vlaming zal geen twee keer betalen voor VRT-reeksen."

Wat het bestaande online platform van de VRT betreft, VRT NU, dat zal volgens Dalle een centrale rol blijven spelen in de digitalisering en de publieke opdracht van de VRT. "Het platform bevat ook veel meer dan enkel fictie: er zijn ook nieuwsprogramma's, documentaires en educatieve programma's, maar er is ook de mogelijkheid om live te kijken naar de VRT-zenders. Ook de radiozenders bieden er ad hoc content aan. Aan dit alles zal de komst van Streamz niets veranderen.”

