Beneluxtrein met 120 passagiers in panne in Brecht

05 september 2018

De laatste trein van Brussel naar Amsterdam (IC 9271) is gisterenavond laat in panne gevallen in Brecht in de Antwerpse Noorderkempen. Dat bevestigde NMBS-woordvoerder Bart Crols.