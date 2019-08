Benelux wil leveringsbeperkingen versoepelen PVZ

20 augustus 2019

15u12

Bron: Belga 0 België, Nederland en Luxemburg vragen de Europese Commissie om de wetgeving rond zogenaamde territoriale leveringsbeperkingen te herbekijken. Leveranciers kunnen bepaalde belemmeringen opleggen aan detailhandelaars, waardoor die een product niet vrij kunnen aankopen in het land waar ze dat willen, en dat veroorzaakt soms grote prijsverschillen.

De Beneluxlanden buigen zich al langer over het probleem van de territoriale leveringsbeperkingen. Leveranciers verplichten handelaren daarmee om een product in een bepaald land aan te kopen, bijvoorbeeld door etikettering te voorzien die niet geschikt is voor andere landen. Die beperkingen veroorzaken hogere prijzen, een beperkter assortiment en lagere winstmarges, en zorgen ervoor dat bepaalde producten in buurlanden een pak duurder of goedkoper zijn.

De drie landen hebben de Europese Commissie nu een gezamenlijke brief gestuurd om aandacht te vragen voor de problematiek. Concreet vragen ze de "effectiviteit van het bestaande wettelijke kader om discriminatie op grond van nationaliteit of verblijfplaats te voorkomen". In maart kondigde de Europese Commissie al aan dat ze een onderzoek start naar territoriale leveringsbeperkingen in de detailhandel.