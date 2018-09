Benelux-landen willen burgers samen raadplegen over zomer- of wintertijd TT

20 september 2018

10u18 14 België, Nederland en Luxemburg willen samen hun inwoners raadplegen over de switch tussen winter- of zomertijd en samen in dezelfde tijdzone blijven. Dat bevestigt de woordvoerder van premier Charles Michel (MR) aan onze redactie.

Michel heeft daarover op de Europese top in het Oostenrijkse Salzburg een afspraak gemaakt met zijn collega's uit Nederland en Luxemburg, Mark Rutte en Xavier Bettel. Een datum is er nog niet, en het is ook nog niet duidelijk hoe de bevraging er concreet uit zal zien. Maar "het zou absurd zijn als we allemaal een andere keuze maken", zei de premier zaterdag al, waarbij hij overleg met beide landen aankondigde.

Vandaag bevestigt Michel "dat er overleg wordt gestart" om tot een "vorm van raadpleging" te komen. De Benelux-landen zullen het initiatief nemen, en ook buurlanden als Frankrijk, Duitsland en Italië betrekken. Maar voor er een standpunt wordt ingenomen, willen Michel, Rutte en Bettel dus "naar de bevolking luisteren". Experten gaan nu bekijken hoe er een raadpleging kan worden georganiseerd.

In onze poll (zie onderaan), die al door meer dan 65.000 lezers is ingevuld, zegt alvast 59 procent van de deelnemers voorstander te zijn van permanent zomeruur. Premier Michel zelf houdt zich met een keuze voor "het gezond verstand" aan de oppervlakte.

De Europese Commissie wil al volgend jaar af van de jaarlijkse switch tussen winter- en zomertijd, maar het is elk land apart dat dan kan kiezen welke tijd de nieuwe standaard wordt. Of het ook effectief zover komt, valt overigens nog af te wachten. De lidstaten én het Europees parlement moeten nog akkoord gaan.

Lees ook: Iedereen wil winter- en zomertijd afschaffen, maar hoe zou dat er nu juist uitzien?