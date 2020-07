Bendespeurders graven verder naar lichaam van man, vermoedelijk de ‘Killer’ HAA AW

17 juli 2020

06u00

Bron: Belga 30 Voor de tweede dag op rij zullen speurders vandaag graven in een bos in de Waals-Brabantse gemeente Pécrot in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Dat bevestigt het federaal parket. Er wordt gezocht naar het lichaam van een man, maar over mogelijke resultaten is niets bekend.



“Op basis van een aantal onderzoekselementen in het dossier zijn er opgravingen bezig in een bos in de regio van Pécrot”, zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. De werken gingen gisteren van start. Pécrot is een deelgemeente van Grez-Doiceau, die op de grens ligt met Vlaams-Brabant.

“Tip”

Het gaat om een zoekactie naar het lichaam van een man, zo is bevestigd aan onze redactie. De graafwerken worden uitgevoerd door leden van de Civiele Bescherming en kwamen tot stand na tips die recent bij de onderzoekscel zijn binnengelopen. Het parket laat zich niet uit over naar wie er wordt gezocht.



Maar wellicht zijn de speurders op zoek naar het lichaam van de zogenoemde Killer, zegt misdaadjournalist Faroek Özgünes. Dit Bendelid werd zo genoemd omdat hij zo gewelddadig was. Mogelijk raakte de Killer door een politiekogel gewond bij de laatste overval van de Bende op de Delhaize in Aalst in 1985. In 2004 werd in het bos van La Houssière bij ‘s-Gravenbrakel al naar zijn lichaam gezocht.

In hetzelfde bos werd eerder ook de uitgebrande zwarte VW Golf aangetroffen die de Bende gebruikte bij de overval in Aalst.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel, die in de jaren tachtig moorden, inbraken, diefstallen en overvallen pleegde, verjaart in november 2025. Midden juni schakelden de onderzoekers een versnelling hoger door de hulp in te roepen van het publiek. Het doel was toen om een man met een Italiaans geweer op een foto te identificeren. De oproep leidde al tot meer dan 150 tips.

