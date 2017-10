Bendeslachtoffer lag al in lijkzak toen ambulancier haar zag bewegen: "Ik hoop dat de waarheid uitkomt. Dan zal ik er misschien minder aan moeten denken" Elisa Schanzer

Bron: Zevende Dag 0 De Zevende Dag Linda Van Huffelen in De Zevende Dag De Bende van Nijvel viel in 1983 een textielfabriek binnen op zoek naar prototypes van kogelvrije vesten. Linda Van Huffelen en haar man Jozef 'Jef' Broeders werkten op dat moment als conciërges. Linda geraakte zwaargewond en haar man werd doodgeschoten terwijl hun jonge dochters boven lagen te slapen.

Linda zei in De Zevende Dag dat ze zich niet veel van de overval herinnert. "Ik herinner me alleen dat ze zijn binnengevallen en dat ze mijn man hebben doodgeschoten. Soms zie ik mijn man nog liggen tegen de kelderdeur voordat ze hem het genadeschot gaven. Dat is een beeld dat blijft."

Zelf overleefde Linda wonder boven wonder de aanval. Ze lag al in een lijkzak, toen een tweede ambulancier een teken van leven zag. "Daarna heb ik twee maanden in coma gelegen, dat is lang", zegt ze. Ze is voor 80 procent invalide door de aanval: haar linkerkant is verlamd, aan haar rechterkant kan ze alleen twee vingers bewegen.

De bende stal zeven prototypes van de kogelvrije vesten die bewaard werden in een kluis in het bedrijf. Linda wist niets af van de vesten. Enkele rijkswachters waren wel op de hoogte en kwamen soms langs om de prototypes te passen.

Weduwepensioen

Linda hoopt dat de waarheid aan het licht komt. "Ik denk er nog dagelijks aan. Ik kan het niet vergeten."

Volgens advocaat Peter Callebaut willen de meeste slachtoffers ook weten wie de daders zijn. "Maar de meesten willen het ook vergeten en het hoofdstuk afsluiten."

Linda leeft op een weduwepensioen, voor de rest krijgt ze niets. Ze heeft destijds enkel een schadevergoeding gekregen voor zichzelf, maar niet voor haar man. "Als je het met vandaag vergelijkt was die schadevergoeding peanuts 25 jaar geleden", zegt Callebaut.