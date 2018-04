Bendeslachtoffer David Van De Steen: "Zitten er oud-rijkswachters op het onderzoek? " mvdb

26 april 2018

13u29

Bron: Belga 15 "Ik vraag me af hoeveel oud-rijkswachters er nu op het onderzoek zitten. Is dit een opkuisactie? " Dat zegt slachtoffer David Van De Steen in een reactie op het nieuws dat het onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel niet langer gelooft dat ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky de "Reus" van de Bende was. Het spoor naar Bonkoffsky en de rijkswacht wordt wel nog onderzocht.

"Mijn geloof in justitie en gerecht is totaal verdwenen", zegt Van De Steen wiens ouders en zus werden doodgeschoten bij de laatste Bende-overval op de Delhaize van Aalst op zaterdagavond 9 november 1985. Hijzelf geraakte gewond en lag maanden in het ziekenhuis.

"Het stond al op een heel laag pitje maar vandaag is het weg. Iedereen rond mij zegt dat het weer een doofpot is. Ik vraag me af hoe dit allemaal kan in dit land. Nu is het stil op politiek vlak. Niemand wil zich blijkbaar verbranden in dit dossier. Het is zo complex en heeft zo veel kluwen naar allerhande organisaties. Ik ben akkoord dat het zeer moeilijk is om iets te bewijzen, maar de man (Bonkoffsky) is ook herkend geweest door anderen, onder meer in de gang van de rijkswacht. Ik heb hem zelf niet gezien in Aalst, maar hij is door anderen gezien op andere plaatsen."

De slachtoffers en nabestaanden hebben nog geen informatie gekregen, zegt Van De Steen. "Met ons wordt er niet veel rekening gehouden, dat is altijd al zo geweest. Er wordt gewoon geen geloof gehecht aan verklaringen van mensen. Ik vraag me af hoeveel oud-rijkswachters er nu op het onderzoek zitten. Is is dit een opkuisactie? Ik weet niet wat men er nu moet van denken."