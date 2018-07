Bendeleidster die vriendinnen inschakelde om drugs te leveren, blijft in cel Patrick Lefelon

06 juli 2018

18u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een drugsbende geleid door de 26-jarige Katarina P. moet voorlopig in de gevangenis blijven. De bende werd afgelopen week opgerold na elf huiszoekingen van het drugsondersteuningsteam (DOT) van de politie. Zeven verdachten zijn aangehouden. Opvallend: drie ervan, waaronder de bendeleidster, zijn vrouwen. Zij kochten met hun drugswinsten voor tienduizenden euro aan luxekleding van Armani, Gucci en Louboutin, en een karrevracht aan dure parfums.

De drie vrouwen verschenen vandaag voor de raadkamer. Hun aanhouding werd met een maand verlengd. Ook Katarina P. die eerder werd veroordeeld tot een werkstraf, moet in de cel blijven. De jonge vrouw wordt door de speurders gezien als de leidinggevende figuur die het bestelnummer voor de cocaïne hanteerde. Zij schakelden enkele vriendinnen in om dan de drugs te gaan leveren.

De Russische Katarina P. was vroeger de rechterhand van zware jongen Omar G. Samen met hem werd zij in november 2017 veroordeeld in een groot drugsdossier. Tegen die veroordeling ging ze in beroep.



“Het onderzoek zal de rol van elke verdachte moeten duidelijk maken. Wij wachten verder af”, zegt advocaat Xavier Potvin.