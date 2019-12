Bende veroordeeld voor miljoenensmokkel van sigaretten en alcohol vanuit opslagplaats in Oudsbergen: tot 9 jaar cel en 4,3 miljoen euro verbeurd verklaard VCT

05 december 2019

17u11 0 Een bende rond kopstukken Sammy K.( 46) en Leonardo F. 63) uit Oudsbergen zette tussen 14 januari 2013 en 28 september 2016 een grootschalige internationale smokkel van alcohol en sigaretten op. De goederen werden in Europa op de zwarte markt verkocht, waardoor een monsterbedrag aan accijnzen ontdoken werd. De ‘Belgische maffia’ maakte gebruik van een internationaal web van schermvennootschappen om wekelijks grote smokkelcontainers te transporteren. De leiders van de bende werden veroordeeld tot 8 en 9 jaar cel en boetes van 900.000 euro elk. In totaal werd een bedrag van 4,3 miljoen euro verbeurd verklaard.

De wekelijkse smokkeltransporten hadden tussen 2014 en 2016 volgens de aanklager per transport tussen de 900.000 en 13 miljoen euro opgebracht. Door de complexe internationale vertakkingen van de organisatie was het wel niet mogelijk geweest om tijdens het onderzoek alle illegale activiteiten op te sporen. In totaal stonden dertien beklaagden voor de strafrechtbank in Tongeren terecht voor witwas, valsheid in geschriften en het ontduiken van accijnzen. Hun advocaten hadden allemaal de vrijspraak gevraagd en benadrukt dat er geen sprake was van een criminele organisatie. Maar die stelling werd niet gevolgd.

Er werden valse documenten opgesteld en douaniers omgekocht. Ook werden er bedreigingen geuit als men afvallig was Motivering van het vonnis

Omgekochte douaniers

In een uitgebreid vonnis van 156 pagina’s werd bevestigd dat Sammy K. en Leonardo F. wel degelijk de leiders waren van de West-Europese tak van een internationaal vertakte criminele organisatie voor de smokkel van sigaretten en alcohol die op de zwarte markt verkocht werden. “Naar de buitenwereld liet men uitschijnen dat er een legale handel in voormelde goederen werd gedreven. In verschillende landen waren firma’s, contactpersonen en bestuurders bij de criminele organisatie betrokken. Er werden valse documenten opgesteld en douaniers omgekocht. Ook werden er bedreigingen geuit als men afvallig was. Verder werden er aanzienlijke bedragen geïnvesteerd om de criminele organisatie operationeel te maken en te houden. De zeer aanzienlijke vermogensvoordelen werden vervolgens witgewassen. Dergelijke feiten zijn bijzonder ernstig,” luidde de motivering. “Doordat aanzienlijke bedragen aan accijnsrechten, invoerrechten en B.T.W. niet werden afgedragen, werd de Schatkist van diverse landen en bijgevolg elke inwoner van deze landen in ernstige mate benadeeld.”

Leiders K. en F. kregen naast de 8 en 9 jaar cel en de boetes van 900.000 euro elk, ook een beroepsverbod van tien jaar. Daarnaast werd lastens hen en enkele andere veroordeelden ook een verbeurdverklaring van ruim 4,3 miljoen euro uitgesproken.

Andere kompanen uit de bende werden veroordeeld tot celstraffen tussen de 8 maanden en 1 jaar . Enkele kregen de vrijspraak. Twee mannen, van wie de namen vermeld stonden op de documenten van vijf onderschepte containers in Antwerpen, moeten aan de Belgische staat een schadevergoeding van ruim 106 miljoen euro betalen voor de ontdoken accijnzen op 83 miljoen sigaretten.