Bende van zes naar rechter voor kluizenkraak in Antwerpse Boerentoren Patrick Lefelon

25 januari 2018

06u46

Bron: eigen berichtgeving 0 Vier jaar na de kluizenkraak bij KBC-bank in de Boerentoren in Antwerpen zijn zes verdachten naar de strafrechter doorverwezen. De hoofdverdachte Kristof D.R. (36) houdt zijn onschuld staande.

Op vrijdag 8 november 2013 stelde de KBC in de kluizenzaal vast dat 10 van de 2.000 safes met een koevoet waren opengebroken. Nog eens 14 andere kluisjes vertoonden braaksporen maar waren niet opengegaan. De bewakingsdienst had ondanks alle camera’s in de bank en de toegang naar de kluizenzaal niets gemerkt. In de zaal zelf staan omwille van de privacy van klanten geen camera’s.

De buit bedroeg zo’n 280.000 euro cash geld, juwelen en waardevolle spullen ter waarde van enkele honderdduizenden euro, en aandelen en obligaties voor 2 miljoen euro.

Kort na de feiten werd Kristof D.R. (36) uit Schilde gearresteerd.

Bewakingsbeelden

Kristof D.R. had als klant een kluis en was de dagen voor de kraak in de kluizenzaal geweest. Hij wandelde die dag met twee tassen naar buiten. De man werd gezien en herkend op bewakingsbeelden in het KBC-gebouw.

Het Antwerpse gerecht kon hem vrij snel oppakken, maar door een gebrek aan bewijzen werd de vermeende bankrover na een maand vrijgelaten. Opvallend: op het moment van de roof verbleef D.R. in de gevangenis in de Begijnenstraat, maar wel onder beperkte detentie, of halve vrijheid. Dat betekent dat hij overdag buiten mocht, maar zich ’s avonds terug moest aanmelden. In die hypothese zou de man overdag een kluizenkraak hebben gepleegd om zich dan ’s avonds aan te bieden in de gevangenis.

Kristof D.R. werd in 2016 een tweede keer gearresteerd nadat gouden munten, afkomstig van de kluizenkraak, waren doorverkocht. Zijn advocaat Kris Luyckx reageert dat D.R. zijn onschuld ook vier jaar na de feiten staande houdt.

Heling

De gerechtelijke politie kon later ook twee Nederlanders, Hans K. en Johan K., verdachte Jemmy P. (66) uit Wijnegem en de tot Rus genaturaliseerde Antwerpenaar Ludo Van Campenhout (57) linken aan de heling van een deel van de buitgemaakte aandelen en obligaties.

Ludo Van Campenhout, toevallige naamgenoot van de Antwerpse schepen, is een beruchte crimineel die in 2005 tot levenslang werd veroordeeld voor de dubbele moord in het drugsmilieu. Hij vluchtte voor het proces naar Rusland en liet zich naturaliseren. Hij staat al jarenlang geseind.

Bij de bende van helers zit ook advocaat Ignace C. uit Blankenberge. Hij zou Van Campenhout geholpen hebben bij het versluizen van de buit naar de rekening van zijn vader.

De Antwerpse raadkamer besliste zojuist om de bende van zes door te verwijzen naar de rechtbank. Later dit jaar verschijnen de zes dan voor de strafrechter.