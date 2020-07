Bende van Nijvel: speurders graven naar lichaam van man HAA

16 juli 2020

15u49 16 In het onderzoek naar de Bende van Nijvel vinden vandaag en morgen opgravingen plaats in een bos in de regio van Pécrot, een dorp in Waals-Brabant. Er wordt gezocht naar het lichaam van een man. Het federaal parket bevestigt de opgravingen, maar wil verder geen details kwijt.

“Op basis van een aantal onderzoekselementen in het dossier zijn er opgravingen bezig in een bos in de regio van Pécrot”, zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.

Het gaat om een zoekactie naar het lichaam van een man, zo is bevestigd aan onze redactie. De graafwerken worden uitgevoerd door leden van de Civiele Bescherming en kwamen tot stand na een tip die recent bij de onderzoekscel is binnengelopen. De naam van de man naar wie wordt gezocht, zou voorkomen in het dossier, meldt Het Nieuwsblad.



De plaats van de opgravingen ligt niet ver van de zogenoemde comfortzone van de Bende van Nijvel, een strategische plaats tussen Zinnik en Waver, waar men zich kon terugtrekken of materiaal verbergen.

Begin 2000 werden in het bos van La Houssière vlakbij ‘s-Gravenbrakel ook al opgravingswerken uitgevoerd. Speurders waren toen op zoek naar het lichaam van de zogenoemde ‘Killer’ van de Bende van Nijvel.

Het onderzoek naar de groep misdadigers die in de jaren tachtig moorden, inbraken, diefstallen en overvallen pleegde, verjaart in november 2025. Midden juni schakelden de onderzoekers nog een versnelling hoger door de hulp in te roepen van het publiek. Doel was om een man met een Italiaans geweer op een foto te identificeren. De oproep leidde al tot meer dan 150 tips.

