Bende van Nijvel-slachtoffer David Van De Steen: "Als men echt van goede wil is, dan is de zaak binnen de 2 maanden opgelost"

David Van De Steen vertelde vandaag op Radio 2 dat hij ervan overtuigd is dat de zaak rond de Bende van Nijvel binnen de twee maanden opgelost kan worden. Zeker nu er nog een extra getuigenis opdook van een man op zijn sterfbed. Volgens Van De Steen moeten de speurders gewoon alle beschikbare informatie die ze hebben goed gebruiken. David Van De Steen was zelf aanwezig bij de aanslag van de Bende in Aalst. Hij raakte daarbij zwaargewond en verloor zijn ouders en zusje.

De Bende van Nijvel was alomtegenwoordig in het nieuws in 2017. Dat had veel impact op het gezin van David, aangezien hij zelf ook slachtoffer is van de Bende. "Het was allesoverheersend in ons leven", zei hij daarover op Radio 2, "het zijn flashbacks, het is niet simpel om er nu zoveel jaren later nog altijd constant mee bezig te zijn".

Van De Steen heeft wel goede hoop voor 2018: "Als men echt van goede wil is, dan is de zaak rond de Bende van Nijvel binnen de 2 maanden opgelost". Volgens hem zou de nieuwe getuigenis van een negentiger op zijn sterfbed wel eens de doorslag kunnen geven.

In de getuigenis vertelde een man dat hij destijds een loods verhuurde, die zou gediend hebben als safehouse voor de Bende van Nijvel. De huurder van die loods werd verdacht van een moord in het Brusselse. In 1987, tijdens het onderzoek naar die moord, kwamen speurders uit bij de loods en ontdekten ze dat het de schuilplaats van de Bende was. Bij de reconstructie van de moord, werd het hele dossier echter naar Charleroi verplaatst. Volgens Van De Steen is er dus met het dossier geknoeid. David gaf deze nieuwe informatie door aan de speurders, maar zegt dat "alles wat je afgeeft van tips op een zijspoor gezet wordt." Toch heeft hij hoop dat er deze keer een ontknoping zal volgen.

Verder komt in het najaar van 2018 ook een film uit over de Bende van Nijvel van Stijn Coninx. 'Niet schieten'. Van De Steen zegt uit te kijken naar de komst van die film.