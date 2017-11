Bende van Nijvel: onderzoekers openen nieuw contactpunt lva

Bron: Belga 1 Photo News Begraafplaats van Aalst: herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de bende van Nijvel in aanwezigheid van minister van Justitie Koen Geens. In het onderzoek naar de Bende van Nijvel komt er een nieuw contactpunt om het nog makkelijker te maken om "informatie die het onderzoek zou kunnen bevorderen" door te spelen. Het gaat om een e-mailadres dat bij het federaal parket wordt ingericht, zo melden de procureurs van Luik, Christian De Valkeneer, en Bergen, Ignacio de la Serna, gisteravond.

Volgens de procureurs zal het federaal parket het precieze adres van de mailbox in de loop van vrijdag bekendmaken. Ze benadrukken dat de bestaande communicatiekanalen - het groene nummer 0800/30300 van de federale politie en het e-mailadres van de onderzoekscel naar de Bende - blijven bestaan.

Daarnaast is er ook nog de website killersbrabant.be waarop een synthese van de feiten en het onderzoek is terug te vinden.

"Alle nuttige informatie kan via die kanalen of via de het dichtstbijzijnde kantoor van de politie worden doorgegeven", luidt het.