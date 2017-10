Bende van Nijvel-film blijft bij het originele scenario Melissa Van Ostaeyen

Nu het onderzoek naar de Bende van Nijvel ondertussen een nieuwe wending heeft gekregen, kreeg regisseur Stijn Coninx meermaals de vraag in hoeverre ‘Niet Schieten’, de film die hij momenteel draait, door de feiten wordt ingehaald. Moesten de opnames dan ook niet aangepast worden? Het antwoord van de makers is dat de film actueel zal blijven, wat het onderzoek in de toekomst ook zal uitwijzen.

“Het scenario van de film speelt tussen 1985 en 2010 en daar hebben de recente gebeurtenissen dus geen impact op", aldus Coninx. "Wel zijn er in de film elementen verwerkt die nu door de actualiteit bevestigd worden. De reden waarom ik deze film absoluut wou maken, is de verontwaardiging die in mij opkwam na het lezen van het boek van David Van de Steen. Zijn verhaal, en dat van zijn grootouders, is representatief voor wat alle slachtoffers van De Bende van Nijvel hebben meegemaakt in de afgelopen méér dan 30 jaar. Mijn film gaat niet over de daders, maar over de slachtoffers en hun verwanten, en hoe hen tot op heden gerechtigheid is ontzegd. Ik kan alleen maar hopen dat de ware toedracht achter de daders én hun opdrachtgevers nu naar boven komt.”

De film is gebaseerd op het boek en levensverhaal van David Van de Steen, ‘Niet schieten, dat is mijn papa!’ en verschijnt zoals gepland op 18 oktober 2018 in de zalen.