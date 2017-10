Bende van Nijvel: 'De Reus' is ontmaskerd KEN STANDAERT & RUTGER LIEVENS

04u30 9 Belga Op vrijdag 27 september 1985 pleegde de bende een overval op de Delhaize in Overijse. Daarbij vielen vijf doden. Na 35 jaar is 'De Reus' van de gevreesde Bende van Nijvel eindelijk ontmaskerd. Volgens het gerecht gaat het om een intussen overleden ex-rijkswachter uit Aalst en voormalig lid van elite-eenheid Groep Diane.

Een jaar geleden contacteerde een familielid van de Aalsterse C.B. de federale gerechtelijke politie over diens verleden bij de Bende van Nijvel. Die zaaide tussen 1982 en eind 1985 terreur met onder meer bloedige raids op grootwarenhuizen. Liefst 28 mensen kwamen daarbij om. "Vlak voor hij in mei 2015 stierf op zijn 61ste, heeft hij zijn geheim verteld", aldus het familielid. "Hij was 'De Reus' van de Bende van Nijvel." Kort na zijn bekentenis overleed de man. "Details over de raids waaraan hij had deelgenomen, had hij niet gegeven", klinkt het bij de speurders. "Maar al vrij snel bleek dat hij niet alleen qua lichaamsbouw en lengte in aanmerking kwam, maar dat ook zijn levensloop perfect past in het plaatje van 'De Reus'."



Zo bleek C.B. eind jaren zeventig lid geweest te zijn van de elite-eenheid Groep Diane, maar werd hij vlak voor de eerste overval van de Bende afgedankt en teruggestuurd naar de rijkswacht. Daarnaast ontdekten de speurders dat B. op de dagen van de bloedigste raids eind 1985 telkens verlof had én dat hij tussen het voorlaatste wapenfeit van de Bende en de laatste aanslag in Aalst een medische fiche indiende voor een voetblessure. "Dat zou verklaren waarom getuigen van de raid op de Delhaize in Aalst altijd vertelden dat 'De Reus' mankte", aldus een gerechtelijke bron. De speurders hopen nu via C.B. nog meer bendeleden te kunnen identificeren. "Misschien leven sommigen van hen nog", klinkt het.



Een terugblik op de lange lijst misdaden van de Bende van Nijvel, vindt u hier.

Archief Overval in Aalst