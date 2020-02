Bende tapt tankwagens vol kerosine af van NAVO-pijpleiding mvdb

12 februari 2020

12u38

Bron: La Dernière Heure 0 Criminelen hebben twee jaar lang mogelijk miljoenen liters kerosine afgetapt uit een ondergrondse NAVO-pijpleiding. Door dit pijplijnennetwerk wordt de vliegtuigbrandstof gepompt om de West-Europese bases van de NAVO te bevoorraden. De professionele bende werkte vanuit het Henegouwse Basècles (Beloeil), meldt La Dernière Heure. De leidingen zijn in ons land in volle Koude Oorlog gebouwd, en zijn nog steeds operationeel.

De ondergrondse pijplijn ligt ter hoogte van Basècles deels in bosrijk gebied naast de spoorweg en het fietspad. Een anonieme getuige verklaarde aan de krant dat de bende een ingenieus boorsysteem van Amerikaanse makelij gebruikte. Ze konden een gat in de pijplijn boren en de kerosine opvangen in een eveneens ondergronds bassin, vanwaaruit een eigen aftapleiding vertrok. Die zou volgens La Dernière Heure zelfs onder de spoorlijn hebben gelopen. De leiding kwam uit bij een oude industriële site waar tankwagens klaarstonden. De trucks reden vandaar naar het vlakbij gelegen Blaton waar ze de E42-snelweg opgingen. Buurtbewoners hebben meerdere keren de vrachtwagens opgemerkt, maar legden nooit de link met de pijplijn.

Lekkage

De betrokken militaire diensten merkten het kerosineverlies snel op, maar dachten ten onrechte te maken te hebben met een lekkage. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de kerosine telkens verdween uit de pijplijn ter hoogte van een gebied tussen de straten ‘rue de Carme’ en de ‘rue de Condé’. De krant schrijft dat twee volle tankwagens in najaar 2019 op de snelweg door de politie zijn onderschept. Vermoedelijke bestemming was Oost-Europa. Het leidde tot een onbekend aantal arrestaties.



Hoe wisten de criminelen de ligging van de NAVO-pijpleidingen? Misschien na eenvoudig wat te surfen op internet. In 2015 stond op de website van Beprobel, de vereniging van de beroepsbrandweerofficieren van België, het leidingennetwerk open en bloot online.



In de jaren tachtig, in pre-internettijden dus, was de locatie niet bepaald staatsgeheim, getuige de bomaanslagen van de CCC in december 1984. De extreemlinkse terreurgroep liet toen op één en dezelfde dag op vijf verschillende plaatsen de NAVO-pijpleiding ontploffen.