Bende smokkelde mensen van België naar Engeland: trucker zou 3.110 euro per persoon krijgen sam

10u26

Bron: Belga 5 thinkstock Het Britse National Crime Agency heeft met een undercoveroperatie een ernstige tik toegediend aan een mensensmokkeloperatie vanuit België. Drie bendeleden kregen celstraffen, meldt Sky News.

Het gaat om een bende die stelde maandelijks twintig migranten naar Groot-Brittannië te kunnen smokkelen, ook mensen die dat land weer waren uitgewezen maar probeerden terug te keren. Bedoeling was zich op Albanezen te concentreren, ook vrouwen en kinderen.

Operatie

In dat licht werkten twee bendeleden, Scott Downie en Anthony Corkovic, een plan uit om in België Albanezen over te dragen aan iemand van wie ze dachten dat die de migranten naar het Verenigd Koninkrijk zou brengen.



Bij een eerste poging daartoe op 2 augustus arriveerden zes mensen onder controle van twee Albanezen met twee voertuigen in Oostkamp. Daar stapten ze over in een tweede voertuig, dat eigenlijk undercover was en bestuurd werd door een agent van de NCA. Die gaf zich al bijna vijf maanden uit als een vrachtvervoerder om de bende te kunnen pakken. Hij was vooraf 2.750 pond (3.110 euro) aangeboden per naar Hull gesmokkelde persoon.



De migranten liepen in de armen van de getipte en hen opwachtende Belgische politie en werden later gedeporteerd. De twee Albanezen reden weg maar werden later alsnog in België gearresteerd en vervolgd.

Celstraffen

Downie (31), Corkovic (28) en bendeleider Jetlind Gjyriqi (31) zijn in Groot-Bittannië door agenten van het National Crime Agency gearresteerd. De eerste twee kregen elk zeven jaar cel. Gjyriqi moet vijf jaar en twee maanden achter de tralies.



"Wij hebben een gat geslagen in de capaciteiten van deze georganiseerde misdaadbende", zegt topspeurder Jezz Hope volgens SkyNews. "Georganiseerde misdaad werkt over grenzen heen. Het is vitaal dat Internationale misdaadbestrijdingsdiensten inlichtingen delen en samenwerken".