Bende-slachtoffer David Van de Steen: "Opnieuw stilstand in onderzoek" mvdb

31 augustus 2018

20u01

Bron: TV Oost 0 Slachtoffer David Van De Steen stelt vast dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel opnieuw in het slop zit. Dat verklaarde hij aan TV Oost. Nabestaanden hebben al maanden niets meer van het gerecht of de overheid vernomen.

Ook de financiële steun die justitieminister Koen Geens (CD&V) de nabestaanden in maart had toegezegd, is nog niet gerealiseerd. In april verklaarde Geens nog dat er binnen drie jaar een strafproces zou volgen. Hij maakte toen echter niet bekend wie er terecht zou staan.



Van De Steen verloor zijn beide ouders en zus bij de laatste Bende-overval op de Delhaize van Aalst op zaterdag 9 november 1985. In totaal vielen die avond acht doden. De toen 9-jarige David raakte zwaargewond en lag maanden in het ziekenhuis.



'Niet schieten', de verfilming van het gelijknamige boek van Van De Steen gaat volgende maand in première. De film van Stijn Coninx wordt op 4 oktober voor het eerst vertoond in de lokale bioscoop Cine-Aalst. Coninx en hoofdrolspeler Jan Decleir zullen aanwezig zijn. Er zijn duizend plaatsen beschikbaar, waar nu al voor gereserveerd kan worden. De opbrengst van de filmavond gaat naar de Deaf Devils, de nationale voetbalploeg voor doven en slechthorenden.