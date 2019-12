Bende shouldersurfers geklist die 500.000 euro buitmaakte mvdb

19 december 2019

13u16

Bron: VRT 2 Belgische en Franse speurders hebben een bende shouldersurfers opgerold. Bij shouldersurfen begluren criminelen hun slachtoffers, veelal oudere mensen, terwijl die hun pincode ingeven om te betalen. De dieven leiden hen vervolgens af, waarna hun bankkaarten gestolen worden.

Na verschillende huiszoekingen in Charleroi zijn in ons land vijf mensen (vier vrouwen en een man) opgepakt. Ze zouden volgens de VRT in totaal zo’n 500.000 euro hebben buitgemaakt.

De Franse politie voerde gelijktijdig in de regio rond Parijs elf huiszoekingen uit. Daar zijn vier vrouwen en een man van hun vrijheid beroofd. Volgens het Brussels parket zijn de Franse huiszoekingen gelinkt aan het Belgische dossier.