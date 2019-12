Bende shouldersurfers geklist die 500.000 euro buitmaakte mvdb

19 december 2019

13u16

Bron: VRT 4 Belgische en Franse speurders hebben een bende shouldersurfers opgerold. Dat bevestigt het federaal parket. Bij shouldersurfen begluren criminelen hun slachtoffers -veelal oudere mensen- terwijl die hun pincode ingeven om te betalen. De dieven leiden hen vervolgens af, waarna hun bankkaarten gestolen worden.

De federale gerechtelijke politiediensten van Brussel en Charleroi voerden eergisteren negen huiszoekingen uit in woningen in de regio Charleroi. Daarbij werden vier vrouwen en één man opgepakt. Bij huiszoekingen in de buurt van Parijs werden nog eens drie vrouwen en een man opgepakt.

De bende wordt verdacht van onder meer criminele organisatie, diefstal, informaticaoplichting, valsheid in geschrifte en witwassen van geld. De shouldersurfers opereerden in België, Nederland en Frankrijk. Er werden meer dan 100 feiten vastgesteld in het onderzoek en in België alleen al zouden ze meer dan 500.000 euro hebben buitgemaakt.

“De feiten werden doorgaans volgens een zelfde modus operandi gepleegd. Twee of drie vrouwen werden afgezet door een voertuig, waarvan de bestuurder in de buurt bleef rondrijden. De dames begaven zich naar een winkel. Aan de kassa leidde één van hen de aandacht af van een bejaard persoon. De andere observeerde de code. Nadien werd de bankkaart door middel van een list gestolen. Met de kaart werd vervolgens in korte tijd zoveel mogelijk geld van de zichtrekening gehaald of werden er aankopen verricht”, vertelt woordvoerder Eric Van Duyse van het federaal parket.