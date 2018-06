Bende ramkrakers vliegt de cel in na het plunderen van ruim 20 krantenwinkels kg

21 juni 2018

18u29

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft vijf mannen schuldig bevonden aan minstens 23 ramkraken en de diefstal van vier auto's. De mannen gingen behoorlijk koelbloedig te werk, en viseerden voornamelijk krantenwinkels. Eén man kreeg 8 jaar en 9 maanden, de anderen 3 tot 5 jaar cel. Een zesde man werd vrijgesproken.

De vijf pleegden minstens 23 ramkraken of pogingen tot ramkraak. Om de ramkraken te plegen, stalen ze vier auto's. Vaak braken ze in een woning in om de sleutels te stelen van de auto die voor de deur stond.

De mannen gingen meestal in groepjes van drie op pad, en gebruikten telkens dezelfde manier van werken: ze parkeerden het voertuig vlak tegen de vitrine van de winkels, sloegen de ruit in en spanden een groot blauw zeil waarop ze alle sigaretten van de zaak gooiden. Dan sleepten ze het zeil met alles wat erop lag in de auto en reden weg.

Getuige kreeg kushandje

Bij verschillende feiten waren getuigen aanwezig, één keer kreeg een man die wilde ingrijpen een kushandje toegeworpen. Dat wijst volgens het parket op de koelbloedigheid en rust waarmee de feiten gepleegd werden.

Nicolai B. kreeg acht jaar en negen maanden cel. Zijn verdediging had de vrijspraak gepleit op basis van onvoldoende concrete elementen tegen hem. Kompanen Cristinel G. en Stefan D. kregen elk vijf jaar cel, en Emil S. gaat voor drie jaar naar de cel.