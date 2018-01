Bende opgerold die dure racefietsen stal in fietsenwinkels Tom Vierendeels

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Halle-Vilvoorde heeft een Roemeens-Moldavische bende opgerold die gelinkt wordt aan verschillende inbraken in fietsenwinkels. Het gaat om tien feiten over het hele land, met een buit die geschat wordt op 500.000 euro. Drie personen werden door de onderzoeksrechter aangehouden.

De FGP heeft gisteren bij huiszoekingen in Wemmel, Laken, Jette en Koekelberg vijf verdachten gearresteerd die deel zouden uitmaken van de bende. Ondanks het feit dat ze allen hun betrokkenheid ontkennen, werden er drie voor de onderzoeksrechter geleid en ook aangehouden. Bij een van de huiszoekingen werden ook drie dure fietsen aangetroffen.

Het onderzoek loopt al sinds de zomer van vorig jaar, toen verschillende zware inbraken in fietsenspeciaalzaken aan elkaar gelinkt konden worden. Het gaat om tien feiten in Kampenhout, Wetteren, Beringen, Diest, Geraardsbergen, Lebbeke, Waremme, Florennes en Eghezee. Door het onderzoek kon op 22 december al een aantal fietsen gerecupereerd worden door het onderscheppen van een transport, na de diefstal in Florennes. Een transportfirma vervoerde de ingepakte buit richting het thuisland van de daders. Opvallend genoeg hadden de verdachten de fietsen besmeurd met modder, om zo te laten uitschijnen dat het om tweedehands goederen ging.

De daders gingen bij alle feiten op dezelfde manier te werk. Er werd eerst een vrachtwagen of bestelwagen gestolen, waarna de daders de diefstallen pleegden via het dak van de winkels. Telkens ging het om dure racefietsen en mountainbikes.

