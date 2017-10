Bende opgepakt die in heel het land bejaarden in rusthuizen beroofde ADN

20u14

Bron: Belga 2 thinkstock De politiezones Minos en Geel (provincie Antwerpen) hebben zaterdag een Nederlandse bende opgepakt die in verschillende Belgische rusthuizen diefstallen heeft gepleegd. Dat meldt het parket vandaag. De verdachten worden in verband gebracht met zeker tien feiten. Politiezone Minos spreekt op Twitter zelfs van een 25-tal diefstallen.

Het viertal is in ieder geval mogelijk betrokken bij verschillende diefstallen in rusthuizen over het hele land, van juni 2016 tot nu. "Ze zouden altijd dezelfde werkwijze gehanteerd hebben: een vrouw betrad de kamer van de bewoner en nam de bewoner mee voor verzorging naar de badkamer of slaapkamer. Ondertussen konden de mededaders de leefruimte doorzoeken en de waardevolle voorwerpen ontvreemden. De buit bedroeg vooral juwelen en geld", klinkt het. De verdachten, afkomstig uit Nederland, werden gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Antwerpen.