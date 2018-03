Bende ontmanteld die SUV's steelt bij Brusselse concessiehouders en uitvoert naar Mauritanië kv

15 maart 2018

18u07

Bron: Belga 0 De politie heeft een bende ontmanteld die bij bepaalde concessiehouders over het hele land met SUV's aan de haal ging en uitvoerde naar Mauritanië. Dat meldt het federaal parket vandaag. Vijf personen zijn aangehouden.

De federale gerechtelijke politie van Brussel - Opsporingsafdeling 1 - had de laatste jaren een abnormale stijging waargenomen van diefstallen met braak van auto's type SUV bij bepaalde concessiehouders van de merken Fiat, Honda, Kia, Toyota, Peugeot, Mazda.

Op 12 en 13 maart werden 18 huiszoekingen uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Brussel. In totaal werden er vijf personen in verdenking gesteld. Verschillende voorwerpen en communicatiemiddelen werden in beslag genomen.

De feiten werden in verschillende gerechtelijke arrondissementen gepleegd, met name in Antwerpen, Brussel, Henegouwen en Namen.

Het onderzoek heeft geleid tot de ontmanteling van een vereniging van misdadigers, bestaande uit een tiental verdachten. De gestolen voertuigen werden uitgevoerd naar Mauritanië.