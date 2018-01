Bende mensensmokkelaars opgerold die safehouse gebruikte aan parking E17 in Gentbrugge EB

26 januari 2018

16u11

Bron: Belga 0 Tijdens een grote actie in de nacht van woensdag op donderdag zijn vijf leden opgepakt van een bende mensensmokkelaars, die via een safehouse transitmigranten naar de parking van de E17 in Gentbrugge bracht en in de laadruimte van vrachtwagens verborg. Dat melden de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen en het Oost-Vlaamse parket.

In augustus vorig jaar viel een groep transmigranten op de parking langs de E17 in de Gentse deelgemeente Gentbrugge enkele vrachtwagenbestuurders aan. "Op dat ogenblik waren er ook al enkele mensensmokkeltransporten onderschept waarbij de transitmigranten opgestapt waren in Gentbrugge", meldt de federale gerechtelijke politie. "Dit was de reden waarom, op vraag van het parket Oost-Vlaanderen, een onderzoek gestart werd naar het blootleggen van deze organisatie, die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel."

Afgebrande villa

De bendeleden verbleven in een afgebrande villa in de nabijheid van de snelwegparking, zegt politiewoordvoerder Patrick Willocx. "Ze lieten de slachtoffers 's nachts plaats nemen in de laadruimte van vrachtwagens, dit zonder medeweten van de chauffeurs. Hierbij gebruikten ze allerlei transporten, zelfs deze met hoge risico's zoals koeltransporten of tankwagens. Ze probeerden tot 30 illegalen per nacht te smokkelen. De slachtoffers zijn voornamelijk Eritreeërs en Soedanezen, zowel mannen als vrouwen en minderjarigen."

