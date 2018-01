Bende manipuleert boordcomputer van Range Rovers en steelt zo 7 auto's in ons land mvdb

22 januari 2018

15u05

Bron: Belga 3 Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot acht jaar gevorderd voor tweeëntwintig leden van een Litouwse bende die vervolgd wordt voor de diefstal van luxewagens en auto-onderdelen, woninginbraken en cannabisteelt. De bende was actief in België, Nederland en Duitsland en ging professioneel te werk.

In ons land kunnen de beklaagden aan de diefstal van zeven Range Rovers gelinkt worden in de periode 2014-2015. Ze hanteerden telkens dezelfde werkwijze, om zo min mogelijk schade aan te richten. Zo werd in een van de achterdeuren een klein gaatje geboord, zodat ze toegang kregen tot de bedrading om de deur te openen. Vervolgens manipuleerden ze de boordcomputer, kopieerden ze de software op een blanco sleutel en schakelden ze het track-and-trace-systeem uit.

Range Rover verstopt onder lading bloemen

De auto's werden zo snel mogelijk naar Litouwen getransporteerd. Vaak gebeurde dit via Nederland. Een wagen die op 5 december 2014 gestolen werd op de parking van Kinepolis in Antwerpen werd drie dagen later aangetroffen bij de controle van een vrachtwagen aan de Poolse grens. De deklading van de vrachtwagen was een lading gedroogde bloemen uit Rotterdam, waar de gestolen Range Rover op transport werd gezet.

Saulius B. en Airidas K., voor wie acht jaar cel werd geëist, hadden volgens het OM een leidinggevende rol. Uit afgeluisterde gesprekken van Airidas K. bleek dat verschillende bendeleden zich ook met cannabisteelt bezig hielden. Op 23 mei 2016 kwam de politie tussen met verschillende huiszoekingen. Bij Airidas K. in Affligem werden restanten van een plantage aangetroffen. Hij had volgens de procureur ook de leiding over een groep jonge kerels uit het Brusselse die woninginbraken en gps-diefstallen pleegden. Er werden bij hen goederen teruggevonden die in april-mei 2016 gestolen waren. De meeste beklaagden laten verstek gaan of ontkennen de feiten.

Ook na de tussenkomst van de politie bleef de bende actief. De opgepakte leden werden door de top van de organisatie in Litouwen meteen vervangen door anderen, met nieuwe onderzoeken tot gevolg.